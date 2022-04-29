Медиакорпорация Китая выпустит документальный фильм, снятый в космосе

Медиакорпорация Китая выпустит документальный фильм «В космос». В него войдут кадры, которые экипаж «Шэньчжоу-13» снял во время своего пребывания на орбите. Съёмки велись на две камеры сверхвысокой чёткости 8К – впервые в истории мировой космонавтики. Оборудование разработали в Медиакорпорации Китая.

Фото: Большая Азия Большая Азия

На видео тайконавты Е Гуанфу, Ван Япин и Чжай Чжиган празднуют Новый год на космической станции. Они украшают пространство и делают стрижки в условиях невесомости. На записях есть и повседневная жизнь экипажа, и, конечно, бесконечный космос.

За полгода пребывания на орбите тайконавты дважды вышли в безвоздушное пространство, провели ряд научно-технических экспериментов и выполнили различные прикладные задачи, а также прочитали две научные лекции в прямом эфире.