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1 час назад

В сиквеле «Доктора Стрэнджа» появится ещё один персонаж мультсериала What If?

CyberSport.ru

В фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) появится Капитан Картер из мультсериала «Что если?» (What If?). Об этом сообщил портал IGN, изучив новый трейлер картины, который Marvel вскоре после публикации удалила.

В сиквеле «Доктора Стрэнджа» появится ещё один персонаж мультсериала What If?
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Капитан Картер — это альтернативная версия Пегги Картер из «Первого мстителя», которая получила сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса. Вместе с другими героями из параллельных миров она стала стражем мультивселенной. В удалённом трейлере «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» можно увидеть её щит, однако самого персонажа в ролике не показали.

Режиссёром картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выступил Сэм Рэйми («Человек-паук», «Зловещие мертвецы»). В главных ролях — Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Элизабет Олсен и другие актеры первого эшелона.

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