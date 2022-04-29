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8 минут назад

Раскрыта сумма потерь Universal из-за скандала с «Форсажем»

Мира Маркина

Всего неделю спустя после старта съемок десятого фильма кинофраншизы «Форсаж» стало известно об увольнении его режиссера. Уход Джастина Лина обернулся для студии Universal многомиллионными потерями, сообщает издание Variety.

Раскрыта сумма потерь Universal из-за скандала с «Форсажем»
Фото: Кадр из фильма "Форсаж"Кадр из фильма "Форсаж"

Киностудия теряет около миллиона долларов в день после ухода Джастина Лина. Вероятнее всего, его увольнение связано с непримиримыми разногласиями с другими авторами франшизы. Известно, что место продюсера проекта Джастин Лин за собой сохранил.

В Universal надеются найти ушедшему режиссеру замену в ближайшее время. Несмотря на то, что съемки десятого «Форсажа» приостановлены, дата премьеры фильма пока остается прежней: 19 мая 2023 года.

Ранее мы писали о самых громких скандалах, связанных с франшизой «Форсаж».

Фильмы,Форсаж,Джастин Лин,
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