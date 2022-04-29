Раскрыта сумма потерь Universal из-за скандала с «Форсажем»

Всего неделю спустя после старта съемок десятого фильма кинофраншизы «Форсаж» стало известно об увольнении его режиссера. Уход Джастина Лина обернулся для студии Universal многомиллионными потерями, сообщает издание Variety.
Киностудия теряет около миллиона долларов в день после ухода Джастина Лина. Вероятнее всего, его увольнение связано с непримиримыми разногласиями с другими авторами франшизы. Известно, что место продюсера проекта Джастин Лин за собой сохранил.
В Universal надеются найти ушедшему режиссеру замену в ближайшее время. Несмотря на то, что съемки десятого «Форсажа» приостановлены, дата премьеры фильма пока остается прежней: 19 мая 2023 года.
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