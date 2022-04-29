Раскрыта сумма потерь Universal из-за скандала с «Форсажем»

Всего неделю спустя после старта съемок десятого фильма кинофраншизы «Форсаж» стало известно об увольнении его режиссера. Уход Джастина Лина обернулся для студии Universal многомиллионными потерями, сообщает издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Форсаж" Кадр из фильма "Форсаж"

Киностудия теряет около миллиона долларов в день после ухода Джастина Лина. Вероятнее всего, его увольнение связано с непримиримыми разногласиями с другими авторами франшизы. Известно, что место продюсера проекта Джастин Лин за собой сохранил.

В Universal надеются найти ушедшему режиссеру замену в ближайшее время. Несмотря на то, что съемки десятого «Форсажа» приостановлены, дата премьеры фильма пока остается прежней: 19 мая 2023 года.