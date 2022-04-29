Тоби Магуайр сыграет Чарли Чаплина

На фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе Paramount наконец рассказала, кого именно сыграет Тоби Магуайр в «Вавилоне» — новом фильме режиссёра «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» Дэмьена Шазелла. Оказывается, он исполнит роль самого Чарли Чаплина — самого популярного актёра эпохи немого кино.

События «Вавилона» развернутся в конце 20-х годов XX века, когда Голливуд начал переходить от немых фильмов к звуковым. Судя по всему, Чаплин сыграет одну из главных ролей в сюжете картины, ведь актёр был одним из тех, кто категорически отказывался использовать звук в своих фильмах.