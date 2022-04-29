Безруков объяснил разницу между зарубежными и отечественными фильмами для детей

Актер и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков призвал кинотеатры активнее возвращать в прокат советские фильмы и сказки для детей, поскольку современное поколение, в отличие от их родителей, не знакомо со многими сюжетами. В своем Telegram-канале он также объяснил разницу между зарубежным и отечественным контентом для детей.

«Зарубежные детские фильмы ради рейтинга все-таки часто заигрывают со взрослыми темами и шутками, теряя, как мне кажется, при этом все волшебство. А у советского кино главная цель была другая: заложить детям правильную хорошую базу. Научить дружить, уважать старших, быть добрыми и честными. Такие важные истины», — подчеркнул он.

По его мнению, проблема заключается в том, что многие качественные современные фильмы для детей не доходят до проката. В то же время Безруков обратил внимание, что на фестивалях независимого кино детский выбор превалировал именно в пользу искренних и добрых сюжетов, а не блокбастеров с компьютерной графикой.