Умер автор «Звездного пути» и «Миссия невыполнима» Харольд Ливингстон

На 98-м году жизни умер американский сценарист Харольд Ливингстон. Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью кинематографиста.

Фото: Кадр: ToldotYisrael / YouTube Кадр: ToldotYisrael / YouTube

Ливингстон скончался в четверг, 28 апреля, в Лос-Анджелесе. Причина смерти не раскрывается.

Харольд Ливингстон родился в 1924 году в Массачусетсе. До работы в кино он написал книгу «Нет трофеев, нет мечей» — о годах службы радистом в авиационной навигации. Отмечается, что Ливингстон был одним из основателей израильских ВВС.