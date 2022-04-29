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1 час назад

Стала известна дата выхода фильма «Черная пантера: Ваканда навеки»

Mainstyle

На ежегодном кинофестивале CinemaCon компания Disney подогрела интерес ко многим своим кассовым премьерам. Кроме небольшого 20-минутного анонса очередного путешествия Доктора Стрэнджа по мультивселенной, гости мероприятия увидели первые кадры из фильма «Черная пантера: Ваканда навеки».

Стала известна дата выхода «Черная пантера: Ваканда навеки»
Фото: MainstyleMainstyle

После рекордного дебюта в 2018 году киностудия Marvel сразу же приступила к разработке сиквела вместе с режиссёром Райаном Куглером. Однако трагическая кончина Чедвика Боузмана после его четырёхлетней борьбы с раком толстой кишки вынудила команду поставить проект на паузу. Теперь им предстояло не просто продолжить историю Т’Чаллы без его главного героя, но и почтить наследие звезды комиксов.

В то время как эксклюзивные кадры, показанные на CinemaCon, ещё не были представлены публике, сюжет будущей картины приоткрыл завесу тайны. Теперь Шури в исполнении Летиши Райт, героиня Накия в роли Лупиты Нионго и Окойе в воплощении Данай Гуриры станут главными героями сиквела, которые возглавят армию Ваканды без легендарной Черной партеры. Поклонники также предполагают, что Шури станет новым правителем и тем, кто унаследует костюм Чедвика, хотя эти слухи пока не нашли реального подтверждения.

Уже в ближайшие две недели мы сможем увидеть трейлер особенного продолжения. Мировая премьера фильма запланирована на 11 ноября, но показ в России может не состояться.

Фильмы,Данай Гурира,Райан Куглер,Walt Disney,
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