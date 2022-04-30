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1 час назад

В Москве начинается «Майский фестиваль правильного кино»

ТАСС

Более 20 отечественных картин, среди которых современные фильмы и классика советского кинематографа, покажут в программе Майского фестиваля правильного кино. Смотр откроется в субботу российской документальной драмой "С мячом в Британию" (2019), сообщают организаторы события.

В Москве начинается «Майский фестиваль правильного кино»
Фото: unsplash.comunsplash.com

"В преддверии 9 мая в Музее Победы стартует "Майский фестиваль правильного кино", который пройдет с 30 апреля по 10 мая. Зрители увидят лучшие художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне",

- рассказали в пресс-службе.

Программа фестиваля включает 22 отечественных фильма, среди них "28 панфиловцев" (2016), "Мария. Спасти Москву" (2021), "1941. Крылья над Берлином" (2022), "11 молчаливых мужчин" (2021), "Первый Оскар" (2022) и другие. Среди классических показов зрителей ожидают ретроспективы картин Ларисы Шепитько, Элема Климова и Михаила Ромма.

Некоторые сеансы представят актеры и режиссеры - в частности, на показе военной драмы "Иди и смотри" (1985) со зрителями встретится сценарист Герман Климов, родной брат автора картины Элема Климова.

Смотр откроется документальной драмой "С мячом в Британию", который рассказывает о победе советского футбольного клуба "Динамо" во время турне по Великобритании 1945 года. Показ станет частью спецпроекта "Герои войны - Герои спорта" Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski и продюсерского центра "Динамо" при поддержке Министерства спорта РФ. Он объединит фильмы о спортсменах, которые были участниками Великой Отечественной войны.

Посетить мероприятия смотра можно бесплатно по предварительной регистрации.

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