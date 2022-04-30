Новые мелодрамы для семейного просмотра

Хорошее кино – это возможность отвлечься от будней и приятное время препровождения. Найти отличный фильм можно благодаря этому небольшому обзору.

Фото: Кадр из фильма "Первый встречный" Кадр из фильма "Первый встречный"

Первый встречный (12+)

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Действия картины развиваются в Америке. Комедийная мелодрама повествует об истории молодой и знаменитой девушки, которая является популярной певицей. На одном из концертов Кэт Валдез становится свидетельницей того, что её будущий жених изменяет ей с ассистенткой. На почве ревности и краха будущей свадьбы она объявляет, что выйдет замуж за первого встречного. Таким образом её мужем стал обычный и неприметный учитель. Тут начинается интересная история, из которой Кэт вынесет много жизненных уроков.

Французский вестник. Приложение к газете Либерти. Канзас Ивнинг Сан (18+)

В картине “Французский вестник. Приложение к газете Либерти. Канзас Ивнинг Сан” мирает создатель и главный редактор одной популярной французской газеты. Согласно его завещанию, после этого события должен быть издан номер, который и станет последним. Авторы статей придумывают городок, которого нет на карте страны, и населяют его героями своих историй. На страницах издания оживают необычные и мелодраматические события, передающие необычный дух газеты. Всем, кто любит простые и смешные истории, наполненные переживаниями простых людей, будет очень интересно посмотреть эту картину.

Проксима (16+)

Главная героиня, в роли которой Ева Грин, долго и упорно идёт к своей мечте. Она выдерживает тяжёлые тренировки и становится женщиной астронавтом. Однако, самое тяжёлое впереди – пережить разлуку с любимой дочкой. Заботу о ребенке должен продолжить отец девочки. Увлеченный и занятой астрофизик не способен полноценно следить за десятилетним ребёнком, поэтому героиня каждый раз должна доказывать себе и остальным, что она может преодолеть все трудности полёта и предстоящей разлуки.

Куда течёт море (12+)