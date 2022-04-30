Disney возвращается в СНГ, но не в Россию

Студия Disney решил вернуть свои фильмы в кинотеатры стран СНГ. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

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В частности, после трехмесячного перерыва студия возобновит продажу своих фильмов в страны СНГ, но возвращаться в Россию не планирует.

Так, с 5 мая в Казахстане покажут первую после перерыва диснеевскую картину - крупным релизом компании станет «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия».

Прокатчиком Disney в Казахстане других странах СНГ станет компания «Меломан», ранее уже выпускавшая ее картины в Центральной Азии.

Напомним, в марте прокат в России приостановили Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate.