Фильмы о разводе родителей глазами детей

Самое сложное в бракоразводном процессе — сообщить эту новость ребенку. Смотрите новую подборку «Рамблера» о разводе и о том, как разлад в семье влияет на детей.

Фото: Кадр из фильма «Нелюбовь» Кадр из фильма «Нелюбовь»

«Нелюбовь» (2017)

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Борис и Евгения — семейная пара, прожившая вместе десять лет. За это время их чувства угасли и они поняли, что уже не могут жить под одной крышей. Пока родители пытаются разобраться в своих проблемах, их сын замыкается в себе. Леша хочет уйти как можно дальше от постоянных криков и скандалов. Он тяжело переживает сложившуюся ситуацию и однажды решается уйти из дома. Супруги даже не замечают его исчезновения, пока тревогу не начинает бить учительница мальчика. Поиски ребенка ведет не только полиция, но и небезразличные люди, но никаких результатов они не дают. К огромному ужасу Евгения и Борис понимают, что шансов найти сына с каждым часом становятся все меньше.

«Кальмар и кит» (2005)

Популярный некогда писатель-новеллист Бернард Беркман сейчас вынужден преподавать. А у его жены Джоан, наоборот, неожиданно открылся писательский талант. Ревность постепенно разрушает их семью, и пара вынуждена развестись. Их двое сыновей очень болезненно переживают развод родителей. Младший сын Фрэнк становиться на сторону матери, а вот старший Уолт уверен, что именно писательские амбиции матери стали причинной раскола семьи, поэтому он переселяется жить к отцу. Вскоре Джоан начинает встречаться с тренером по теннису Фрэнка, а вот Бернард заводит роман со своей студенткой, которая, кстати, очень нравиться Уолту.

«Девятая жизнь Луи Дракса» (2016)

Девятилетний Луи Дракс словно магнит притягивает к себе неприятности. С самого младенчества с мальчиком происходили несчастные случаи, вследствие чего он приобрел множество травм. На девятый день рождения с Луи случилась настоящая трагедия: он упал с обрыва в ледяную воду. Долгих два часа мальчик находился в состоянии смерти, после чего произошло невероятное — у Луи появился пульс. Правда, он не пришел в сознание, а впал в кому. Этим случаем заинтересовывается молодой успешный врач, специалист по комам Аллан Паскаль. Изучая состояние Луи, доктор Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит подсознание девятилетнего мальчика.

«Скажи ей» (2020)

Кадр из фильма «Скажи ей»