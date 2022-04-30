Фильмы о разводе родителей глазами детей

Самое сложное в бракоразводном процессе — сообщить эту новость ребенку. Смотрите новую подборку «Рамблера» о разводе и о том, как разлад в семье влияет на детей.
Борис и Евгения — семейная пара, прожившая вместе десять лет. За это время их чувства угасли и они поняли, что уже не могут жить под одной крышей. Пока родители пытаются разобраться в своих проблемах, их сын замыкается в себе. Леша хочет уйти как можно дальше от постоянных криков и скандалов. Он тяжело переживает сложившуюся ситуацию и однажды решается уйти из дома. Супруги даже не замечают его исчезновения, пока тревогу не начинает бить учительница мальчика. Поиски ребенка ведет не только полиция, но и небезразличные люди, но никаких результатов они не дают. К огромному ужасу Евгения и Борис понимают, что шансов найти сына с каждым часом становятся все меньше.
Популярный некогда писатель-новеллист Бернард Беркман сейчас вынужден преподавать. А у его жены Джоан, наоборот, неожиданно открылся писательский талант. Ревность постепенно разрушает их семью, и пара вынуждена развестись. Их двое сыновей очень болезненно переживают развод родителей. Младший сын Фрэнк становиться на сторону матери, а вот старший Уолт уверен, что именно писательские амбиции матери стали причинной раскола семьи, поэтому он переселяется жить к отцу. Вскоре Джоан начинает встречаться с тренером по теннису Фрэнка, а вот Бернард заводит роман со своей студенткой, которая, кстати, очень нравиться Уолту.
Девятилетний Луи Дракс словно магнит притягивает к себе неприятности. С самого младенчества с мальчиком происходили несчастные случаи, вследствие чего он приобрел множество травм. На девятый день рождения с Луи случилась настоящая трагедия: он упал с обрыва в ледяную воду. Долгих два часа мальчик находился в состоянии смерти, после чего произошло невероятное — у Луи появился пульс. Правда, он не пришел в сознание, а впал в кому. Этим случаем заинтересовывается молодой успешный врач, специалист по комам Аллан Паскаль. Изучая состояние Луи, доктор Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит подсознание девятилетнего мальчика.
Саша с трудом смог привыкнуть к тому, что его родители не живут вместе. Проблемы в семье заставили их принять решение о разводе. Чтобы ребенок чувствовал любовь и заботу обоих родителей, мальчик проводит примерно одинаковое время с отцом и матерью. Но вскоре все кардинально меняется: мама Саши встретила нового мужчину, они хотят переехать в Америку, и забрать Сашу с собой. Ему тяжело, ведь мальчик сильно любит отца и не хочет навсегда с ним расставаться. В борьбу за ребенка включаются не только бывшие супруги, но и другие родственники. Каждый пытается заставить Сашу окончательный выбор.