Кинопремьеры мая: провожаем Брюса Уиллиса

В майскую подборку кинопремьер мы включили три разных по сюжету и актерскому составу, но одинаковых по качеству зарубежных боевика, а также две российские новинки: патриотический анимационный фильм и веселую комедию.

Фото: Bfm.ru Bfm.ru

«Суворов: Великое путешествие»

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Российский анимационный фильм предлагает погрузиться в приключения легендарного полководца Александра Суворова во время Швейцарского похода. Нам покажут историю глазами простого юноши Гриши, которому предстоит разлучиться с любимой девушкой Соней и отправиться в путешествие вместе с Суворовым. Пройдя сквозь испытания, он узнает, что героем может стать каждый, если им движет любовь.

Мультфильм рассчитан на аудиторию старше 6 лет и создавался для семейного просмотра. Его создание поддержали Минкульт РФ, Минобороны РФ и «Фонд кино». Работа велась в «Союзмультфильме» и «Киностудии имени М. Горького». К озвучиванию персонажей были привлечены звезды первой величины.

«Отряд “Призрак”»

Это одна из последних работ Брюса Уиллиса, за 40 лет карьеры ставшего поистине народным героем. 30 марта 2022 года родственники объявили, что актер серьезно заболел и уходит из кино. Все мы знаем, что в плохом фильме Брюс участвовать не будет, а потому можно смело идти на сеанс. Заявлений о снятии картины с проката в России пока не поступало…

Действие разворачивается вокруг членов боевого отряда, который когда-то побывал в самых горячих точках планеты, но затем оказался расформирован. Призраки прошлого постепенно настигают их командира, и он вынужден вновь собрать сослуживцев. «Отряд “Призрак”» должен понравиться всем любителям экшенов и старых добрых боевиков.

Дата выхода: 26 мая 2022 Режиссер: Уэс Миллер В ролях: Брюс Уиллис, Кевин Диллон, Джанни Капальди, Брук Батлер

«Флешбэк»

Еще один добротный американский боевик с проверенными временем знаменитостями в главных ролях. Компанию нестареющему 69-летнему ветерану Лиаму Нисону составили Моника Беллуччи и Гай Пирс.

Фильм повествует о наемном убийце, который теряет память, но продолжает свою смертоносную карьеру. В какой-то момент киллеру надоедает вести порочную жизнь, и он решает перейти на светлую сторону, что оказывается не таким простым делом.

«Мой папа – вождь»

Расслабиться поможет свежая российская комедия с Дмитрием Нагиевым и не менее талантливыми и замечательными Романом Мадяновым и Максимом Лагашкиным. Создатели подчеркивают, что картина рассчитана на все семью: возрастной рейтинг – от 6 лет и выше.

Капитана дальнего плавания Петрова десять лет считали пропавшим без вести, но он неожиданно вернулся в должности африканского вождя! Жизнь с аборигенами сильно изменила мужчину – теперь он ходит по городу с копьем наперевес и признает только законы джунглей. Но, несмотря на разногласия, ему придется заново налаживать отношения с женой и сыном.

Дата выхода: 26 мая 2022 Режиссер: Егор Кончаловский В ролях: Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Максим Лагашкин («Жуки»), Федор Добронравов («Сваты»), Мария Миронова

«Святым тут не место»

Этот мексиканский криминальный боевик сможет в полной мере разнообразить репертуар российских кинотеатров, пострадавших от санкций. В нем нашлось место лихо закрученному сюжету от сценариста Пола Шредера («Таксист», «Бешеный бык»), сочной картинке и хорошей операторской работе, а также парочке полновесных голливудских звезд.