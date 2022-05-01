Михаил Галустян вернулся из прошлого

Известный шоумен совершил большое путешествие во времени.
Премьера фильма режиссёров Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие» состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». Мероприятие посетили как принимавшие участие в фильме Михаил Галустян, Ян Цапник, Екатерина Климова, Сергей Жуков и другие, так и гости - Иван Стебунов, Эвелина Блёданс, Владимир Сычёв, Кристина Асмус и многие-многие другие.
В центре сюжета фильма – самый знаменитый лагерь «Артек». Четыре главных героя – подростки – отправляются сюда на отдых. Во время одной из прогулок они загадывают желание под необычным деревом - и неожиданно оказываются в прошлом, в 1988 году. Именно тогда в этом же лагере отдыхали их будущее родители. Теперь подросткам надо найти дорогу назад – в своё время.
Одну из ролей в фильме сыграл Михаил Галустян. Он же стал и продюсером картины. На премьеру Михаил приехал вместе со своей супругой Викторией и дочерьми - 11-летней Эстеллой и десятилетней Элиной.
Судя по внешнему виду шоумена, премьера фильма его тоже омолодила и отправила в прошлое. Правда, не на 30 лет назад, а чуть меньше. Мы в последнее время привыкли видеть Галустяна с бородой и усами. Но на красной дорожке артист появился в новом имидже, без всякой растительности на лице, что сделало его моложе минимум лет на десять.
Кстати, в этом году Михаил и его супруга отмечают 15-летие со дня свадьбы. Это одна из крепких пар нашего шоу-бизнеса, которая ни разу не была замечена в скандалах.
- В моей копилке актёрских работ ещё одним детским фильмом стало больше, - сказал нам Михаил. - Вы знаете, как я люблю детское кино! Правда, его сейчас снимают мало. В этом фильме главные герои – это дети. В кино есть и любовь, и дружба и большая философия. Но самое важное, что я для себя извлек из этой картины: что для того, чтобы победить, не обязательно быть плохим и злым, и иногда дружба и взаимовыручка важнее, чем победа.