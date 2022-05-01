Михаил Галустян вернулся из прошлого

Известный шоумен совершил большое путешествие во времени.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

В центре сюжета фильма – самый знаменитый лагерь «Артек». Четыре главных героя – подростки – отправляются сюда на отдых. Во время одной из прогулок они загадывают желание под необычным деревом - и неожиданно оказываются в прошлом, в 1988 году. Именно тогда в этом же лагере отдыхали их будущее родители. Теперь подросткам надо найти дорогу назад – в своё время.

Одну из ролей в фильме сыграл Михаил Галустян. Он же стал и продюсером картины. На премьеру Михаил приехал вместе со своей супругой Викторией и дочерьми - 11-летней Эстеллой и десятилетней Элиной.

Судя по внешнему виду шоумена, премьера фильма его тоже омолодила и отправила в прошлое. Правда, не на 30 лет назад, а чуть меньше. Мы в последнее время привыкли видеть Галустяна с бородой и усами. Но на красной дорожке артист появился в новом имидже, без всякой растительности на лице, что сделало его моложе минимум лет на десять.

Кстати, в этом году Михаил и его супруга отмечают 15-летие со дня свадьбы. Это одна из крепких пар нашего шоу-бизнеса, которая ни разу не была замечена в скандалах.