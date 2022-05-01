Мультфильм "Суворов. Великое путешествие" вышел в прокат

Впервые за всю историю своего существования студия "Союзмультфильм" представила полнометражный проект.

Исторический мультфильм "Суворов. Великое путешествие" вышел на больших экранах. Глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва назвала это событие знаковым моментом — раньше на студии не создавали полный метр. Партнёром по этому проекту стала киностудия им. Горького.