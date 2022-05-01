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2 часа назад

Мультфильм "Суворов. Великое путешествие" вышел в прокат

Inc-News

Впервые за всю историю своего существования студия "Союзмультфильм" представила полнометражный проект.

Мультфильм "Суворов. Великое путешествие" вышел в прокат
Фото: "Союзмультфильм""Союзмультфильм"

Исторический мультфильм "Суворов. Великое путешествие" вышел на больших экранах. Глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва назвала это событие знаковым моментом — раньше на студии не создавали полный метр. Партнёром по этому проекту стала киностудия им. Горького.

В процесс создания картины были вовлечены эксперты Российского военно-исторического общества и Государственного мемориального музея Суворова — они консультировали авторов мультфильма.

Персонажи говорят голосами известных людей — Антона Макарского, Юлии Рутберг, Константина Хабенского и других.

Фильмы,Антон Макарский,Юлиана Слащева,Юлия Рутберг,Константин Хабенский,Российское военно-историческое общество,
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