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6 минут назад

Владельцы киносетей РФ пожаловались на нехватку фильмов в прокате

Мария Иглина

Руководители российских сетей кинотеатров заявили о нехватке фильмов в прокате после ухода крупных кинокомпаний из страны. Об этом они сообщили в беседе с "Интерфаксом".

Владельцы киносетей РФ пожаловались на нехватку фильмов
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам владельцев киносетей, российских фильмов не хватает для того, чтобы восполнить необходимый объем картин в кинотеатрах и остановить падение выручки.

Так, в марте 2022 года падение выручки составило до 50% в Москве и до 85% в некоторых регионах по сравнению с февралем, передает президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова. А гендиректор объединенной киносети "Формула Кино" и "Синема Парк" Алексей Васясин заявил, что выручка сети упала примерно в четыре раза:

"Действительно, при неблагоприятном сценарии, не оптимистичном и не пессимистичном, а среднем, если ничего не будет меняться, половина кинозалов может быть закрыта".

Ранее стало известно, что Disney возвращается в СНГ, но не в Россию.

Фильмы,Ольга Зинякова,Walt Disney,
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