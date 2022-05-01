В Маранелло прошла премьера фильма о Жиле Вильневе

«Говорят, когда тебе лет 15-18, ты способен на безрассудство, а потом успокаиваешься, но я пока не спешу это делать», – эти слова, сказанные в свое время Жилем Вильневом о самом себе, звучат в новом документальном фильме о легендарном канадском гонщике, который будет показан по итальянскому ТВ 8 мая, в сороковую годовщину со дня его трагической гибели.

Но премьера этой работы итальянского режиссёра Джанджакомо ди Стефано уже состоялась – она прошла в субботу вечером в Маранело. По словам автора фильма, «Я хотел показать Жиля как рок-звезду».

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Нельзя сказать, что это просто «еще один» фильм-биография, поскольку в центре внимания режиссера лишь один день карьеры Жиля Вильнева. 21 ноября 1981 года за рулем своей Ferrari под номером 27 он сошелся в поединке с истребителем F104 итальянских ВВС на взлётной полосе аэродрома Истрана – и разумеется, оказался быстрее.

За дуэлью гоночной машины и реактивного самолета наблюдала 100-тысячная толпа, и, конечно, все болели за Жиля. Те, кому уже довелось посмотреть новый фильм, который длится два часа, отмечают, что воспринимается он очень легко, потому что по сути состоит из разного рода исторических анекдотов и забавных историй о лихом канадце. Главные темы фильма – любовь Вильнева к гонкам, любовь болельщиков к нему и, самое главное, теплые чувства, которые питал к своему гонщику великий Энцо Феррари.

«Он его любил, и эта привязанность даже была несколько избыточной, – вспоминает Мауро Форгьери, который в те времена был техническим директором Ferrari. – Она объяснялась тем, что Жиль напоминал ему французского пилота Гая Молла, с которым Феррари был знаком в молодости. В их отношениях была и любовь, и ненависть, ведь когда Вильнев допускал на трассе ошибку, крик Коммендаторе был слышен в самом дальнем конце завода».

Есть в фильме и интервью с Маттиа Бинотто, который руководит Скудерией в наши дни:

«Постер с портретом Вильнева висел на стене в моей комнате. К счастью, сейчас мне не приходится работать с таким гонщиком, ведь мои пилоты очень дисциплинированные, умеют беречь резину, придерживаются тактических схем, однако Жиль с его страстью олицетворяет дух Ferrari. Он выиграл только шесть гонок, но для поддержки легенды Скудерии никто не сделал больше, чем он».