Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
26 минут назад

Netflix отменил съемки мультсериала Меган Маркл

Газета.Ruиещё 1

Анимационный сериал Pearl ("Перл"), который должна была снимать для Netflix продюсерская компания принца Гарри и Меган Маркл Archewell Productions, снят с производства. Об этом сообщает Deadline.

Netflix отменил съемки мультсериала Маркл
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Работа над мультипликационным шоу была прекращена из-за отсутствия финансирования на фоне резкого снижения числа подписчиков стримингового сервиса. Предполагалось, что героиней сериала станет 12-летняя девочка, которая проходит путь взросления и осознания себя через примеры знаменитых женщин, оставивших след в истории.

Исполнительным продюсером сериала был Дэвид Ферниш, супруг Элтона Джона, близкого друга принца Гарри и Меган Маркл. О съемках "Перл" было объявлено летом 2021 года.

"Я взбудоражена от того, что Archewell Productions, используя мощности платформы Netflix и сотрудничая с потрясающими продюсерами, подарит вам новым анимационный сериал, который осветит жизнь замечательных женщин, исторических личностей",

— заявляла тогда Меган Маркл.

Отсутствие средств в бюджете Netflix привело также к отмене съемок нескольких других запланированных анимационных проектов сервиса.

Фильмы,Дэвид Ферниш,принц Гарри,Элтон Джон,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители