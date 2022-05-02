Netflix отменил съемки мультсериала Маркл

Анимационный сериал Pearl ("Перл"), который должна была снимать для Netflix продюсерская компания принца Гарри и Меган Маркл Archewell Productions, снят с производства. Об этом сообщает Deadline.

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Работа над мультипликационным шоу была прекращена из-за отсутствия финансирования на фоне резкого снижения числа подписчиков стримингового сервиса. Предполагалось, что героиней сериала станет 12-летняя девочка, которая проходит путь взросления и осознания себя через примеры знаменитых женщин, оставивших след в истории.

Исполнительным продюсером сериала был Дэвид Ферниш, супруг Элтона Джона, близкого друга принца Гарри и Меган Маркл. О съемках "Перл" было объявлено летом 2021 года.

"Я взбудоражена от того, что Archewell Productions, используя мощности платформы Netflix и сотрудничая с потрясающими продюсерами, подарит вам новым анимационный сериал, который осветит жизнь замечательных женщин, исторических личностей",

— заявляла тогда Меган Маркл.