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54 минуты назад

Российский кинопрокат возглавил фильм «1941. Крылья над Берлином»

Катерина Саломе

Основанная на реальных событиях кинолента «1941. Крылья над Берлином» за последнюю неделю оказалась наиболее популярной у зрителей РФ и СНГ. Кассовые сборы исторической драмы превысили 38 миллионов рублей.

Российский кинопрокат возглавил «1941. Крылья над Берлином»
Фото: Кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»Кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»

Сюжет фильма рассказывает о подвиге советских летчиков, совершивших в начале Великой отечественной перелет через половину Европы для бомбардировки Берлина. Режиссером картины выступил Константин Буслов, а главные роли исполнили Сергей Пускепалис, Сергей Гилев, Александр Метелкин, Гела Месхи.

Ранее мы сообщали о том, что владельцы киносетей РФ пожаловались на нехватку фильмов.

Фильмы,Константин Буслов,Александр Метелкин,Сергей Гилев,Сергей Пускепалис,Гела Месхи,
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