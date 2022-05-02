Российский кинопрокат возглавил «1941. Крылья над Берлином»

Основанная на реальных событиях кинолента «1941. Крылья над Берлином» за последнюю неделю оказалась наиболее популярной у зрителей РФ и СНГ. Кассовые сборы исторической драмы превысили 38 миллионов рублей.

Фото: Кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином» Кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»

Сюжет фильма рассказывает о подвиге советских летчиков, совершивших в начале Великой отечественной перелет через половину Европы для бомбардировки Берлина. Режиссером картины выступил Константин Буслов, а главные роли исполнили Сергей Пускепалис, Сергей Гилев, Александр Метелкин, Гела Месхи.