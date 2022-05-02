Netflix отказался от съёмок мультсериала, созданного Меган Маркл.
Официальной причиной отказа назван недостаток финансов у потокового сервиса. Netflix сообщил об отмене съёмок сериала "Жемчужина", придуманного Меган Маркл.
Проект был анонсирован летом прошлого года, но теперь зрители не увидят его, поскольку у Netflix существенные проблемы с финансированием и количествам подписчиков — пользователи стали переходить на другие стрим-платформы.
Анимационный сериал "Жемчужина" должен был рассказать зрителям о 12-летней девочке, которая черпала вдохновение и жизненные силы от самых известных и влиятельных женщин мира.