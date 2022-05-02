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1 час назад

Netflix отказался от съёмок мультсериала, созданного Меган Маркл

Inc-News

Netflix отказался от съёмок мультсериала, созданного Меган Маркл.

Netflix отказался от съёмок мультсериала, созданного Меган Маркл
Фото: ru.kinorium.comru.kinorium.com

Официальной причиной отказа назван недостаток финансов у потокового сервиса. Netflix сообщил об отмене съёмок сериала "Жемчужина", придуманного Меган Маркл.

Проект был анонсирован летом прошлого года, но теперь зрители не увидят его, поскольку у Netflix существенные проблемы с финансированием и количествам подписчиков — пользователи стали переходить на другие стрим-платформы.

Анимационный сериал "Жемчужина" должен был рассказать зрителям о 12-летней девочке, которая черпала вдохновение и жизненные силы от самых известных и влиятельных женщин мира.

Фильмы,Netflix,
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