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5 часов назад

Луи Летерье заменит Джастина Лина в качестве режиссера "Форсажа 10"

Газета.Ru

Французский режиссер Луи Летерье ("Невероятный Халк", первые два фильма "Перевозчик") заменит Джастина Лина, покинувшего "Форсаж 10" из-за напряженных отношений с Вином Дизелем. Об этом сообщает портал Variety. Летерье, согласно источникам портала, обогнал многочисленных кандидатов, в то же время графики работы все еще разрабатываются. Джастин Лин ушел с должности режиссера боевика "Форсаж 10" спустя несколько дней после начала съемок. Источник Daily News сообщал, что это решение вызвано напряженными отношениями с Вином Дизелем. Он рассказал, что актер сильно опаздывает на съемки, не учит текст роли и к тому же приходит в потрепанном виде. Также он отметил, что никогда не видел, чтобы Лин так спонтанно отказывался от гонорара в $10-20 млн. Сам режиссер, ранее снявший пять фильмов франшизы, отказался комментировать ситуацию. Приостановка части съемок фильма "Форсаж 10" из-за ухода Лина ежедневно обходится студии Universal в сумму от $600 тыс. до $1 млн.

Луи Летерье заменит Джастина Лина в качестве режиссера "Форсажа 10"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Перевозчик,Невероятный Халк,Джастин Лин,
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