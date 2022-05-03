Какие фильмы вошли в топ-10 по просмотрам в апреле

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на площадке в апреле. Возглавила десятку лидеров российская драма «Триггер». Об этом представители сервиса сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

Фото: CyberSport CyberSport

Топ-10 фильмов и сериалов «Кинопоиска» в апреле: «Триггер»; «Последний богатырь: Посланник тьмы»; «Лулу и Бриггс»; «Мистер нокаут»; «Атака титанов»; «Постучись в мою дверь»; «Волк и лев»; «Бесстыжие»; «Батя»; «Засланец из космоса».