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26 минут назад

«Последний богатырь» и «Атака титанов» вошли в топ-10 «Кинопоиска» по просмотрам в апреле

CyberSport.ru

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил топ-10 самых популярных фильмов и сериалов на площадке в апреле. Возглавила десятку лидеров российская драма «Триггер». Об этом представители сервиса сообщили в официальной группе во «ВКонтакте».

Какие фильмы вошли в топ-10 по просмотрам в апреле
Фото: CyberSportCyberSport

Топ-10 фильмов и сериалов «Кинопоиска» в апреле: «Триггер»; «Последний богатырь: Посланник тьмы»; «Лулу и Бриггс»; «Мистер нокаут»; «Атака титанов»; «Постучись в мою дверь»; «Волк и лев»; «Бесстыжие»; «Батя»; «Засланец из космоса».

Рейтинг составлен по количеству подписчиков, которые посмотрели более двух минут фильма или сериала. Данных о том, сколько человек досмотрели контент до конца, сервис не предоставил.

Фильмы,Последний богатырь,
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