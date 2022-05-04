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1 час назад

«Отряд самоубийц» может получить еще один спин-офф

CyberSport.ruиещё 1

Виола Дэвис, исполнившая роль Аманды Уоллер в «Отряде самоубийц» и «Миротворце», ведет переговоры о сериале о ее героине. Об этом сообщило издание Variety.

«Отряд самоубийц» может получить еще один спин-офф
Фото: CyberSportCyberSport

О сериале на момент публикации материала известно мало. Сообщается, что за основу будут взяты события финала «Миротворца». При этом Дэвис исполнит главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу. За сценарий будет отвечать Кристал Генри, ранее написавшая один из эпизодов мини-сериала «Хранители». Джеймс Ганн займет кресло исполнительного продюсера и не будет напрямую участвовать в съемках шоу.

«Миротворец» стартовал в январе 2022 года. Первый сезон сериала об антигерое, роль которого досталась Джону Сине, включает в себя восемь эпизодов и был тепло принят зрителями и критиками.

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