«Отряд самоубийц» может получить еще один спин-офф

Виола Дэвис, исполнившая роль Аманды Уоллер в «Отряде самоубийц» и «Миротворце», ведет переговоры о сериале о ее героине. Об этом сообщило издание Variety.

О сериале на момент публикации материала известно мало. Сообщается, что за основу будут взяты события финала «Миротворца». При этом Дэвис исполнит главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера шоу. За сценарий будет отвечать Кристал Генри, ранее написавшая один из эпизодов мини-сериала «Хранители». Джеймс Ганн займет кресло исполнительного продюсера и не будет напрямую участвовать в съемках шоу.