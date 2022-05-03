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1 час назад

Сценарист сиквела «Доктора Стрэнджа» рассказал, как «Рик и Морти» помог ему в работе над фильмом

CyberSport.ru

Сценарист фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Майкл Валдрон заявил, что работа над мультсериалом «Рик и Морти» была «идеальной тренировкой» для создания кинокомикса Marvel. Об этом он рассказал в интервью порталу Slash Film.

Сценарист «Доктора Стрэнджа» рассказал, что помогло ему в работе над фильмом
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

По словам Валдрона, в «Рике и Морти» авторы постоянно работали с большими научно-фантастическими концептами, каждый из которых мог бы стать основой для отдельного фильма. Однако в мультсериале они зачастую были небольшими деталями 22-минутных эпизодов, поэтому сценаристам нужно было объяснять сложные вещи очень быстро, понятно и нескучно, чтобы не отвлекать зрителя от основной истории. Именно этот навык пригодился Валдрону при написании сценария для сиквела «Доктора Стрэнджа».

Режиссером картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выступил Сэм Рэйми («Человек-паук», «Зловещие мертвецы»). В главных ролях — Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Элизабет Олсен и другие актеры первого эшелона.

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