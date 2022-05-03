Сценарист «Доктора Стрэнджа» рассказал, что помогло ему в работе над фильмом

Сценарист фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Майкл Валдрон заявил, что работа над мультсериалом «Рик и Морти» была «идеальной тренировкой» для создания кинокомикса Marvel. Об этом он рассказал в интервью порталу Slash Film.

По словам Валдрона, в «Рике и Морти» авторы постоянно работали с большими научно-фантастическими концептами, каждый из которых мог бы стать основой для отдельного фильма. Однако в мультсериале они зачастую были небольшими деталями 22-минутных эпизодов, поэтому сценаристам нужно было объяснять сложные вещи очень быстро, понятно и нескучно, чтобы не отвлекать зрителя от основной истории. Именно этот навык пригодился Валдрону при написании сценария для сиквела «Доктора Стрэнджа».