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1 час назад

Бенедикт Камбербэтч заявил, что хотел бы сняться в корейских фильмах

Газета.Ru

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям Шерлока Холмса и Доктора Стрэнджа, рассказал, что является большим поклонником корейского кино и надеется снять у корейских режиссеров. Об этом пишет корейское агентство Yonhap News.

Камбербэтч заявил, что хотел бы сняться в корейских фильмах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Что касается корейского фильма, почему бы и нет? У вас одни из самых фантастических режиссеров в мире. Я хочу, чтобы это случилось",

— сказал Камбербэтч на онлайн-пресс-конференции в преддверии кинопроката фильма "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия".

Актер также отметил, что предстоящий фильм покажет эволюцию и развитие его героя, который из эгоистичного нейрохирурга превращается в настоящего супергероя. По словам Камбербэтча, новый фильм будет отличаться от других фильмов Marvel благодаря режиссеру Сэму Рэйми, снявшему трилогии "Человек-паук" и "Зловещие мертвецы".

"Это определенно самый мрачный и страшный фильм на данный момент. Сочетание этого с жанром супергероев — идеальный ингредиент для работы Сэма Рэйми",

— добавил он.

Мировая премьера киноленты назначена на 4 мая.

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