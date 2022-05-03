Камбербэтч заявил, что хотел бы сняться в корейских фильмах

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям Шерлока Холмса и Доктора Стрэнджа, рассказал, что является большим поклонником корейского кино и надеется снять у корейских режиссеров. Об этом пишет корейское агентство Yonhap News.
"Что касается корейского фильма, почему бы и нет? У вас одни из самых фантастических режиссеров в мире. Я хочу, чтобы это случилось",
— сказал Камбербэтч на онлайн-пресс-конференции в преддверии кинопроката фильма "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия".
Актер также отметил, что предстоящий фильм покажет эволюцию и развитие его героя, который из эгоистичного нейрохирурга превращается в настоящего супергероя. По словам Камбербэтча, новый фильм будет отличаться от других фильмов Marvel благодаря режиссеру Сэму Рэйми, снявшему трилогии "Человек-паук" и "Зловещие мертвецы".
"Это определенно самый мрачный и страшный фильм на данный момент. Сочетание этого с жанром супергероев — идеальный ингредиент для работы Сэма Рэйми",
— добавил он.
Мировая премьера киноленты назначена на 4 мая.