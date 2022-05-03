Болливуд: почему в индийском кино все танцуют

Если вы смотрели индийское кино, то наверняка обратили внимание, что практически всегда в нем присутствуют танцевальные номера. "Рамблер" выяснил, почему в болливудских фильмах танцуют при любом удобном случае, будь это радостная или грустная сцена.

Фото: Кадр из фильма "Ченнайский экспресс" Кадр из фильма "Ченнайский экспресс"

Этому факту существует несколько объяснений. Кинематограф в Индии появился в XX веке. Считается, что песнями, танцами и красивой картинкой, в целом, создатели фильмов хотели отвлечь свой народ от непростой жизни. По мнению индийских режиссеров, картина должна быть "масалой", то есть смесью специй. Это значит, что практически в каждой ленте сочетаются такие жанры, как драма, мелодрама, боевик, комедия и, конечно, мюзикл.

Существует и религиозное объяснению болливудским танцам. На протяжении многих веков индийцы проводят обряды, которые, помимо прочего, сопровождаются танцами. Танцы являются для них гораздо большим, чем простым набором движений. Их каждое действие несет собой определенную эмоцию, за которой скрывается целая история. В индийской культуре танцы делятся на несколько категорий:

нритта — танец без смысловой нагрузки, предназначен для эстетического удовольствия;

нритья — танец несет идею, например, в религиозных обрядах;

натья — история, рассказанная телом, жестами, мимикой.