Режиссер «Джона Уика 4» рассказал про фильм и Ривза

«Я думаю, "Джон Уик 4" — хорошее продолжение трех предыдущих фильмов и новая часть их как бы завершает, это здорово. Мы представим тонну новых персонажей, которые могут многое сказать о Джоне Уике из его прошлого и, очевидно, из настоящего».