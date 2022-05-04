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2 часа назад

Режиссер «Джона Уика 4» рассказал про фильм и Киану Ривза

Чемпионат.com

Журналист издания Collider пообщался с режиссером франшизы «Джон Уик» Чадом Стахелски. Постановщик немного рассказал про картину, но каких-то деталей не раскрыл.

Режиссер «Джона Уика 4» рассказал про фильм и Ривза
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Стахелски, четвертая часть выступит отличным продолжением и дополнит три предыдущих фильма. Также режиссер отметил, что новая лента как бы завершит важные события. По мнению Чада Стахелски, это здорово.

«Я думаю, "Джон Уик 4" — хорошее продолжение трех предыдущих фильмов и новая часть их как бы завершает, это здорово. Мы представим тонну новых персонажей, которые могут многое сказать о Джоне Уике из его прошлого и, очевидно, из настоящего».

Также режиссер отметил Киану Ривза, который, как всегда, великолепен. По словам Стахелски, у актера появились новые навыки.

«У Киану появилось несколько новых навыков, и это хорошо. Нам посчастливилось собрать крайне интересные каскадерские команды со всего мира».

Мировая премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года.

Фильмы,Джон Уик,Киану Ривз,
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