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1 час назад

В Китае потребовали убрать статую Свободы из нового «Человека-паука»

Кристина Уколова

Китайские цензоры не выдали прокатное удостоверение фильму «Человек-Паук: нет пути домой», так как компания Sony Pictures отказалась удалять из фильма кадры со статуей Свободы. Таким было одно из условий китайской стороны. Об этом сообщает издание Comicbook со ссылкой на неназванный источник.

В Китае потребовали убрать статую Свободы из нового «Человека-паука»
Фото: Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

«Затем они спросили, может ли Sony вырезать несколько патриотических сцен с участием Тома Холланда, стоящего на вершине короны, или приглушить освещение, чтобы лицо Леди Либерти не было таким ярким. Sony серьезно обдумала этот запрос, но в конечном итоге отклонила его, понимая, что это наверняка означало потерю потенциально огромных сборов в Китае. Могла ли студия внести эти изменения? Возможно, но этот шаг вызвал бы бурю в средствах массовой информации в США и других странах», — рассказал источник.

Согласиться на требование для компании было вдвойне затруднительно, так как статуя Свободы является одной из основных локаций финала фильма.

Глава Sony Pictures Том Ротман на выставке CinemaCon заявил, что картина соберет в мировом прокате более трех миллиардов долларов. Но без китайского рынка фильм заработал почти два миллиарда долларов.

Тем временем Джонни Депп потерял сценарий ценой в 22,5 миллиона долларов.

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