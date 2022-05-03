В Китае потребовали убрать статую Свободы из нового «Человека-паука»

«Затем они спросили, может ли Sony вырезать несколько патриотических сцен с участием Тома Холланда, стоящего на вершине короны, или приглушить освещение, чтобы лицо Леди Либерти не было таким ярким. Sony серьезно обдумала этот запрос, но в конечном итоге отклонила его, понимая, что это наверняка означало потерю потенциально огромных сборов в Китае. Могла ли студия внести эти изменения? Возможно, но этот шаг вызвал бы бурю в средствах массовой информации в США и других странах», — рассказал источник.