«Морбиус» выйдет в онлайн-кинотеатрах в мае

Кинокомпания Sony Pictures сообщила о том, что 17 мая текущего года в онлайн-кинотеатрах выйдет фильм «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. В домашний релиз также будут включены дополнительные материалы с комментариями актеров, режиссера и продюсеров. Купить картину можно будет не ранее 14 июня.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Отметим, что в мировой прокат лента вышла 31 марта, однако ее выход сопровождался разгромными рецензиями от критиков и зрителей. При бюджете в 83 млн рублей фильм за время проката заработал 161 млн долларов.

Картина рассказывает о молодом человеке, страдающим редким заболеванием крови. Герой узнает, что болезнь можно вылечить с помощью крови летучих мышей, однако в результате превращается в кровожадного монстра.