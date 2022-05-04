Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

«Морбиус» выйдет в онлайн-кинотеатрах в мае

runews24.ru

Кинокомпания Sony Pictures сообщила о том, что 17 мая текущего года в онлайн-кинотеатрах выйдет фильм «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. В домашний релиз также будут включены дополнительные материалы с комментариями актеров, режиссера и продюсеров. Купить картину можно будет не ранее 14 июня.

«Морбиус» выйдет в онлайн-кинотеатрах в мае
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отметим, что в мировой прокат лента вышла 31 марта, однако ее выход сопровождался разгромными рецензиями от критиков и зрителей. При бюджете в 83 млн рублей фильм за время проката заработал 161 млн долларов.

Картина рассказывает о молодом человеке, страдающим редким заболеванием крови. Герой узнает, что болезнь можно вылечить с помощью крови летучих мышей, однако в результате превращается в кровожадного монстра.

В России кинолента транслироваться не будет.

Фильмы,Джаред Лето,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители