Россияне готовы отказаться от зарубежных фильмов

Среди жителей России 44 % опрошенных не против смотреть советские и отечественные кинокартины вместо зарубежных фильмов. Это стало известно из опроса, проведенного «ФедералПресс».
Россияне поделились, как они справляются с отсутствием в кинотеатрах иностранных фильмов. Большая часть респондентов ответили, что предпочитают отечественный кинематограф.
За вариант «Мне нравятся советские/российские фильмы» проголосовало 44 % опрошенных. На втором месте у россиян пиратские копии – 28 % человек сообщили, что недоступные в прокате фильмы смотрят в интернете.
В одинаковом приоритете варианты «Пересматриваю старые фильмы» и «Перестал смотреть кино» – за них проголосовало по 14 % респондентов.