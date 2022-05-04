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1 час назад

Россияне готовы отказаться от зарубежных фильмов

РИА "ФедералПресс"

Среди жителей России 44 % опрошенных не против смотреть советские и отечественные кинокартины вместо зарубежных фильмов. Это стало известно из опроса, проведенного «ФедералПресс».

Россияне готовы отказаться от зарубежных фильмов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Россияне поделились, как они справляются с отсутствием в кинотеатрах иностранных фильмов. Большая часть респондентов ответили, что предпочитают отечественный кинематограф.

За вариант «Мне нравятся советские/российские фильмы» проголосовало 44 % опрошенных. На втором месте у россиян пиратские копии – 28 % человек сообщили, что недоступные в прокате фильмы смотрят в интернете.

В одинаковом приоритете варианты «Пересматриваю старые фильмы» и «Перестал смотреть кино» – за них проголосовало по 14 % респондентов.

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