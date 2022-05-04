Россияне готовы отказаться от зарубежных фильмов

Среди жителей России 44 % опрошенных не против смотреть советские и отечественные кинокартины вместо зарубежных фильмов. Это стало известно из опроса, проведенного «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Россияне поделились, как они справляются с отсутствием в кинотеатрах иностранных фильмов. Большая часть респондентов ответили, что предпочитают отечественный кинематограф.

За вариант «Мне нравятся советские/российские фильмы» проголосовало 44 % опрошенных. На втором месте у россиян пиратские копии – 28 % человек сообщили, что недоступные в прокате фильмы смотрят в интернете.