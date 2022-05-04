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48 минут назад

В Кейптауне стартовал Международный фестиваль туристических фильмов

ТВ БРИКС

В среду, 4 мая, в Кейптауне начался Международный фестиваль туристических фильмов (ITFFA), который продлится до 7 мая. В рамках мероприятия отмечаются все видеоматериалы, связанные с индустрией туризма и путешествий. Сегодня участники форума пройдут регистрацию на месте, вечером для них будет организован совместный ужин.

Стартовал Международный фестиваль туристических фильмов
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

В четверг, 5 мая, в рамках мероприятия состоятся четыре мастер-класса по темам: «Тонкости использования дронов в съемках», «Какие элементы делают хорошую маркетинговую кампанию цифрового туризма: создание контента», «Подготовка к съемкам», «Финансирование закупок». Кроме того, в этот день пройдет конкурс молодых креативных студентов.

Также для участников форума будет организована экскурсия по мэрии Кейптауна с посещением выставки «Наследие Нельсона Манделы» и фотосессией у статуи бывшего президента ЮАР. Далее делегаты отправятся на индивидуальную экскурсию по замку Гудхоуп, организованную компанией Filmed in Cape Town.

В пятницу, 6 мая, в рамках форума пройдет несколько конференций по темам: «Создание эффективного рекламного видео о месте назначения», «Кейптаун и Западный Кейп – ведущая «кинодестинация» Африки», «Роль кинокомиссии». В этот день также состоится церемония награждения победителей, представивших на конкурс туристические фильмы.

Фильмы,Африка,
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