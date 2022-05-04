Стартовал Международный фестиваль туристических фильмов

В среду, 4 мая, в Кейптауне начался Международный фестиваль туристических фильмов (ITFFA), который продлится до 7 мая. В рамках мероприятия отмечаются все видеоматериалы, связанные с индустрией туризма и путешествий. Сегодня участники форума пройдут регистрацию на месте, вечером для них будет организован совместный ужин.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

В четверг, 5 мая, в рамках мероприятия состоятся четыре мастер-класса по темам: «Тонкости использования дронов в съемках», «Какие элементы делают хорошую маркетинговую кампанию цифрового туризма: создание контента», «Подготовка к съемкам», «Финансирование закупок». Кроме того, в этот день пройдет конкурс молодых креативных студентов.

Также для участников форума будет организована экскурсия по мэрии Кейптауна с посещением выставки «Наследие Нельсона Манделы» и фотосессией у статуи бывшего президента ЮАР. Далее делегаты отправятся на индивидуальную экскурсию по замку Гудхоуп, организованную компанией Filmed in Cape Town.