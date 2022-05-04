О ком главные кинопремьеры недели

В четверг, 5 мая, в российский прокат выходит лента итальянского режиссера, автора «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. В его новой работе «Супергерои» рассказывается о паре, которая надеется сохранить свои отношения. Также в кинотеатрах можно будет увидеть мультфильм «Где Анна Франк» — о вымышленной подруге автора знаменитого дневника и короткометражный проект «Сашка. Дневник солдата». Еще одна премьера недели — французская детективная комедия «Вечеринка на вылет».

Фото: RT на русском RT на русском

«Супергерои» (Supereroi)

Видео дня

Итальянский постановщик Паоло Дженовезе, снявший нашумевшую ленту «Идеальные незнакомцы», представляет новую мелодраму с элементами комедии — «Супергерои». Несмотря на название, фильм не имеет отношения к супергероям, какими зритель привык их видеть. Вместо наделенных фантастическими способностями персонажей в центре сюжета — обычная влюбленная молодая пара. Они переживают ссоры, ложь, тайны и измены и изо всех сил пытаются спасти отношения.

В ленте рассказывается о парах и влиянии времени на их чувства. Авторы фильма посредством представленной на экране истории ищут ответ на вопрос: «Какими суперспособностями нужно обладать, чтобы любить друг друга всю жизнь?»

Паоло Дженовезе выбрал для своей картины нелинейное повествование, что позволило ему проследить за отношениями героев в разные периоды их жизни.

«Я словно бы снял два фильма. Первые десять лет этой пары и второй десяток. Анализируются они параллельно. Интересно посмотреть, как те же самые ситуации, проблемы, страхи, переживания воспринимаются (ими. — RT) совершенно по-разному в начале истории и на куда более зрелом этапе»,

— цитирует постановщика портал Opentapes.

«Вечеринка на вылет» (Murder Party)

Действие детективной комедии французского производства «Вечеринка на вылет» разворачивается в мире, вдохновлённом 1950-ми: герои появляются в роскошных локациях и носят яркие старомодные наряды. В основу сюжета легла популярная настольная игра Cluedo.

Архитектор Жанна надеется получить контракт на ремонт шикарного особняка, в котором живет семья Дагер, владеющая империей настольных игр. Героиня знакомится с членами семейства, они производят на нее негативное впечатление, а старший Дагер и вовсе решает сыграть в ее присутствии в «русскую рулетку». Спустя несколько мгновений мужчину находят мертвым, а его убийца оставляет послание, в котором говорится, что он — один из членов семьи. Жанне приходится принять участие в расследовании преступления.

Как пишет автор BMA Мишель Хокинс, повествование в фильме нигде не замедляется, поскольку одна проблема неизбежно ведёт к другой, а искать улики становится все сложнее. Подозреваемые с темным прошлым, продуманный и забавный сюжет и захватывающая реализация проекта привели рецензентку в восторг и зарядили дружелюбием.

«Где Анна Франк» (Where Is Anne Frank)

Анна Франк — еврейская девочка, родившаяся в Германии в 1929 году. Вскоре после прихода нацистов к власти ее семья переехала в Амстердам. Когда Нидерланды были оккупированы, старшая сестра Анны получила повестку в гестапо. Спасаясь от преследований, семья Франк долгое время пряталась в убежище. С 1942 года Анна вела дневник, в котором описывала ужасы войны. На его страницах она обращалась к вымышленной подруге Китти. Оригинал дневника в настоящее время хранится в доме-музее Анны Франк в Амстердаме.

В анимационной ленте «Где Анна Франк» рассказывается о Китти — в наши дни девушка неожиданно сходит со страниц дневника и отправляется на поиски Анны. Она не может найти подругу, однако понимает, что ее наследие — повсюду.

В 2021 году картина была представлена в программе Каннского кинофестиваля и боролась за премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучший анимационный фильм».

«Сашка. Дневник солдата»

Короткометражная 38-минутная лента «Сашка. Дневник солдата» — режиссерский дебют актера Кирилла Зайцева, известного по фильмам «Движение вверх», «Последний богатырь: Корень зла» и «Этерна: Часть первая». В основе сюжета — повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка».

Как отметил режиссер, в его картине представлена «история о русском солдате, который всегда остается человеком — даже в самых тяжёлых условиях войны».