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32 минуты назад

В российский прокат выходит фильм ужасов "Хэллбендер"

Газета.Ruиещё 1

В российский прокат выходит фолк-хоррор о взрослении и отношениях матери и дочери "Хэллбендер", сообщают дистрибьюторская компания "Кинологистика" и киноканал "Настоящее Страшное Телевидение".

В российский прокат выходит фильм ужасов "Хэллбендер"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, 16-летняя Иззи страдает от редкой болезни и живет с матерью в изоляции. Нарушая запрет на общение с людьми, она заводит тайную дружбу с соседкой, после невинной шалости с которой в Иззи просыпается неутолимый голод. Девушке предстоит погрузиться в тайны своей семьи и изучить ее связь с черной магией. Сейчас рейтинг инди-хоррора "Хэллбендер" на сайте Rotten Tomatoes составляет 97%.

"Примечательно то, что картина является семейным фильмом – папа, мама и дочка – Джон Адамс, Тоби Поузер, Зельда Адамс – выступили как режиссеры и авторы сценария, а сестра Зельды Лулу Адамс играет ее подругу",

– рассказывает Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение" "Хэллбендер" – шестой полнометражный фильм семьи Адамс, в создании которого приняли участие Джон Адамс, его супруга Тоби Поузер и дочери Зельда и Лулу. В российском прокате премьера "Хэллбендер" состоится 5 мая.

Фильмы,Джон Адамс,Иван Кудрявцев,
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