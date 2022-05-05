В российский прокат выходит фильм ужасов "Хэллбендер"

По сюжету, 16-летняя Иззи страдает от редкой болезни и живет с матерью в изоляции. Нарушая запрет на общение с людьми, она заводит тайную дружбу с соседкой, после невинной шалости с которой в Иззи просыпается неутолимый голод. Девушке предстоит погрузиться в тайны своей семьи и изучить ее связь с черной магией. Сейчас рейтинг инди-хоррора "Хэллбендер" на сайте Rotten Tomatoes составляет 97%.