Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
49 минут назад

Мне нужна смерть армянского царя: братья Саакянц выпускают мультфильм об Олимпийских играх

Кино-Панк

19 мая 2022 года в российских кинотеатрах выходит семейный анимационный фильм «Приключения Царя» от режиссёров Давида и Айка Саакянца, сыновей культового советского режиссера-мультипликатора Роберта Саакянца.

В прокат выйдет мультфильм об Олимпийских играх
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

В центре сюжета «Приключений царя» — путешествие армянского монарха на Олимпиаду в Грецию для участия в кулачных боях. В его команду входят прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист.

Компания «Белые ночи», выпускающая мультфильм в России, в пресс-релизе избегает слова «Армения». Цитата:

«Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства».

Фильмы,Белые ночи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители