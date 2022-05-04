В прокат выйдет мультфильм об Олимпийских играх

19 мая 2022 года в российских кинотеатрах выходит семейный анимационный фильм «Приключения Царя» от режиссёров Давида и Айка Саакянца, сыновей культового советского режиссера-мультипликатора Роберта Саакянца.

В центре сюжета «Приключений царя» — путешествие армянского монарха на Олимпиаду в Грецию для участия в кулачных боях. В его команду входят прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист.