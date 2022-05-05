Россияне назвали главные фильмы о ВОВ

Песня "Мгновения" из многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973) режиссера Татьяны Лиозновой стала одной из самых узнаваемых композиций из фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые предоставили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" в рамках проекта "Бессмертный полк "Мосфильм. Золотая коллекция" выяснил, какие песни из фильмов о Великой Отечественной войне россияне знают лучше всего. В топ-5 попали сразу две композиции из фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой - "Мгновения" и "Песня о далекой Родине", расположившиеся на первом и третьем местах соответственно. Стихи к обеим песням принадлежат перу Роберта Рождественского»,

Видео дня

— рассказали в пресс-службе.

"Память о Победе бережно хранится без преувеличения в каждой российской семье. Неотъемлемая часть этого наследия, объединяющая нас, великие фильмы о войне. Мы знаем и помним их наизусть, по репликам героев и куплетам фронтовых песен. Собрав все эти фильмы и песни, дополнив их подлинными историями фронтовиков-кинематографистов, наш канал отдает свою дань уважения и памяти", - отметил замгендиректора ВГТРК, главный редактор канала Александр Нечаев. Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" является совместным проектом компании "Цифровое телевидение", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм".