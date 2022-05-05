Майк Майерс намекнул на новый фильм об Остине Пауэрсе

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть существование или несуществование такого проекта, если он существует или не существует».

Известно, что «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», первый фильм серии, был представлен в 1997 году. «Шпион, который меня соблазнил» и «Голдмембер» вышли в 1999 и 2002 годах соответственно.