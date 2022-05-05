Майк Майерс намекнул на новый фильм об Остине Пауэрсе

По данным «Центральной службы новостей», 58-летний канадский актер и комик Майк Майерс («Студия 54», «Богемская рапсодия», «Бесславные ублюдки», «Шрэк», «Тайна Аляски», «Маленький бродяга») в рамках интервью «Sirius XM» рассказал о том, что четвертый фильм об Остине Пауэрсе, вероятно, все же будет снят. Мужчина отметил, что его слова являются «неподтвержденным подтверждением».
«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть существование или несуществование такого проекта, если он существует или не существует».
— Майк Майерс, канадский комик, актер, режиссер, продюсер.
Известно, что «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», первый фильм серии, был представлен в 1997 году. «Шпион, который меня соблазнил» и «Голдмембер» вышли в 1999 и 2002 годах соответственно.
Режиссером картин выступил американец Джей Роуч («Знакомство с родителями», «Трамбо», «Тайна Аляски», «Знакомство с Факерами», «Подрывники», «На грани», «Барри», «Полтергейст: Наследие», «Автостопом по Галактике»). Майк Майерс написал сценарии. Мировые кассовые сборы шпионской трилогии составили 677 миллионов долларов.