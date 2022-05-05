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1 час назад

Актёр Майк Майерс намекает на возможный четвёртый фильм об Остине Пауэрсе

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 58-летний канадский актер и комик Майк Майерс («Студия 54», «Богемская рапсодия», «Бесславные ублюдки», «Шрэк», «Тайна Аляски», «Маленький бродяга») в рамках интервью «Sirius XM» рассказал о том, что четвертый фильм об Остине Пауэрсе, вероятно, все же будет снят. Мужчина отметил, что его слова являются «неподтвержденным подтверждением».

Майк Майерс намекнул на новый фильм об Остине Пауэрсе
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть существование или несуществование такого проекта, если он существует или не существует».

— Майк Майерс, канадский комик, актер, режиссер, продюсер.

Известно, что «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», первый фильм серии, был представлен в 1997 году. «Шпион, который меня соблазнил» и «Голдмембер» вышли в 1999 и 2002 годах соответственно.

Режиссером картин выступил американец Джей Роуч («Знакомство с родителями», «Трамбо», «Тайна Аляски», «Знакомство с Факерами», «Подрывники», «На грани», «Барри», «Полтергейст: Наследие», «Автостопом по Галактике»). Майк Майерс написал сценарии. Мировые кассовые сборы шпионской трилогии составили 677 миллионов долларов.

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