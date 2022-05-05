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1 час назад

В России в 2022 году снимут фильм о космической истории страны

runews24.ru

По информации руководителя Ассоциации планетариев России Андрея Лобанова, в 2022 году Ассоциация снимет научно-популярный фильм «Космическая история России». Премьера киноленты состоится 4 октября и будет приурочена к 65-летию полета первого спутника и началу космической эры. Информацию сообщает ТАСС.

В России снимут фильм о космической истории страны
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Андрея Лобанова, картина расскажет об истории достижений нашей страны в космической сфере. Премьера киноленты пройдет в Ярославском планетарии Культурно-просветительского центра им. В.В. Терешковой. Затем полнокупольное видео будет показано во всех планетариях страны.

40-минутный фильм будет снят на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. В планетариях будут организованы бесплатные просмотры киноленты. Кроме того, фильм будет транслироваться в школах, кружках и клубах.

Фильмы,Андрей Лобанов,
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