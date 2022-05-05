Вышел короткометражный фильм «Сашка. Дневник солдата»

В российский прокат вышла короткометражная картина «Сашка. Дневник солдата», в основу сюжета которой легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Данный проект стал режиссерским дебютом 34-летнего актера Кирилла Зайцева («Движение вверх», «Серебряные коньки», «Коп», «Годунов», «Троцкий», «Последний богатырь: Корень зла» и «Этерна: Часть первая»), лауреата премии «Золотой орёл». Он же исполнил главную роль в ленте.
Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в самый разгар сражений. Среди огня, крови и грязи он, тогда ещё юный Сашка, берет в плен такого же мальчишку-немца. Молодой красноармеец дает ему слово, что русские пленных не расстреливают. Однако в штабе комбат подписывает немцу смертный приговор. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.
Длительность ленты, съемки которой проходили в Каргопольском районе Архангельской области и в Подмосковье, составляет 38 минут. Фильм «Сашка. Дневник солдата» уже получил около двадцати наград на российских и зарубежных кинофестивалях. Сценаристами картины выступили Иван Клочко и Игорь Коняев. Продюсированием занимались Дмитрий Якунин, Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская. Роли в проекте также исполнили Марат Эфендиев, Игорь Назаренко и Иван Криворучко.