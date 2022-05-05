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41 минуту назад

Что смотреть в кино с 5 мая

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 5 мая
Фото: Кадр из фильма "Телохранитель жены киллера"Кадр из фильма "Телохранитель жены киллера"

"Телохранитель жены киллера"

Профессиональный телохранитель Майкл Брайс отправляется на Амальфитанское побережье с бывшим киллером Дариусом Кинкейдом и его женой Соней для выполнения важной миссии. Им предстоит предотвратить кибератаку, которая грозит обернуться большими проблемами для Европейского союза.

"Проклятие плачущей: Безвременье"

Согласно легенде, на границе Мексики и США раз в двадцать лет наступают дни, которые не относятся ни к одному месяцу. В календаре ацтеков этих дней пять, их называют безвременьем. В это время в мир людей приходят опасные демоны, которые охотятся за человеческими душами. В центре этой охоты оказываются несколько молодых людей. Их шанс пережить эти дни – понять, что же на самом деле ищут демоны в мире людей.

"Супергерои"

Художник-мультипликатор Анна и профессор физики Марко случайно оказываются под одной крышей, спрятавшись от сильного дождя. Между ними вспыхивает любовь с первого взгляд. Казалось бы, нельзя найти более непохожих друг на друга людей, они полные противоположности. Но их необъяснимо сильно влечет друг к другу. Нужны ли героям суперспособности, чтобы остаться вместе?

"Где Анна Франк"

13-летняя школьница в годы Второй Мировой войны вела дневник, на страницах которого описывала свои переживания, делясь ими со своей воображаемой подругой Китти. Теперь эти рукописи хранятся в музее Анны Франк. Но однажды происходят удивительные события: Китти сходит со страниц дневника, чтобы найти Анну, которая еще жива.

Фильмы,Супергерои,ЕС,
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