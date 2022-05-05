Составлен рейтинг самых узнаваемых песен из военных фильмов

Самой популярной стала композиция "Мгновения" из фильма "Семнадцать мгновений весны".
В преддверии Дня Победы жители России перечислили самые известные музыкальные композиции из военных фильмов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные, полученные в результате опроса медиахолдинга "Цифровое телевидение".
Топ-5 возглавила композиция "Мгновения" из киноленты "Семнадцать мгновений весны", исполняемая Иосифом Кобзоном.Также в числе самым популярных оказались "Нам нужна одна победа" (фильм "Белорусский вокзал", "Песня о далекой Родине" (фильм "Семнадцать мгновений весны", "С чего начинается Родина" (фильм "Щит и меч") и "Минута тишины" (фильм "Батальоны просят огня").