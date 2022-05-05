Составлен рейтинг самых узнаваемых песен из военных фильмов

Самой популярной стала композиция "Мгновения" из фильма "Семнадцать мгновений весны".

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В преддверии Дня Победы жители России перечислили самые известные музыкальные композиции из военных фильмов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные, полученные в результате опроса медиахолдинга "Цифровое телевидение".