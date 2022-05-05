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2 часа назад

Составлен рейтинг самых узнаваемых песен из военных фильмов у россиян

Inc-News

Самой популярной стала композиция "Мгновения" из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Составлен рейтинг самых узнаваемых песен из военных фильмов
Фото: Inc-NewsInc-News

В преддверии Дня Победы жители России перечислили самые известные музыкальные композиции из военных фильмов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные, полученные в результате опроса медиахолдинга "Цифровое телевидение".

Топ-5 возглавила композиция "Мгновения" из киноленты "Семнадцать мгновений весны", исполняемая Иосифом Кобзоном.Также в числе самым популярных оказались "Нам нужна одна победа" (фильм "Белорусский вокзал", "Песня о далекой Родине" (фильм "Семнадцать мгновений весны", "С чего начинается Родина" (фильм "Щит и меч") и "Минута тишины" (фильм "Батальоны просят огня").

Фильмы,С чего начинается Родина,Семнадцать мгновений весны,
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