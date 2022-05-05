Выходит документальный фильм «Война Раи Синициной»

Главная героиня истории живет в Израиле и принадлежит к уходящему поколению ветеранов Второй мировой войны. Она сталкивается со смертью своих товарищей, однако, несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, не теряет силу духа. Этот документальный фильм не просто история жизни простой женщины - это история о связи уходящего и нового поколений.