В российский прокат выходит документальный фильм «Война Раи Синициной», сценаристом, режиссером продюсером, оператором и монтажером которого выступил Ефим Грабой.
Главная героиня истории живет в Израиле и принадлежит к уходящему поколению ветеранов Второй мировой войны. Она сталкивается со смертью своих товарищей, однако, несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, не теряет силу духа. Этот документальный фильм не просто история жизни простой женщины - это история о связи уходящего и нового поколений.
Известно, что 94-летняя Рая Синицина, от лица которой ведётся повествование, является главой Клуба ветеранов Второй мировой войны израильского города Холон. Продюсированием ленты занимался Яли Гат («Маленькая большая сестра», «Независимая линза», «Поток великой реки», «Миссис Джи»). Мировая премьера биографической картины состоялась 4 сентября 2020 года.