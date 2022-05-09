Что смотреть в кино с 12 мая

Премьеры недели в подборке "Рамблера".
В центре сюжета профессиональный киллер Алекс Льюис, который отказался от задания, не желая поступиться своими принципами, и из-за этого сам попал в непростую ситуацию. Теперь он мишень и для криминального авторитета, и для ФБР. И ко всему прочему Алекс страдает потерей памяти, что совсем не способствует разрешению проблемы.
В подвале нового загородного дома Киры Вудс исчезает ее дочь. Припомнив странные обстоятельства исчезновения девочки, Кира вскоре понимает, что домом овладела таинственная сущность. Женщине придется противостоять древней и могущественной силе, чтобы та не завладела душами членов ее семьи.
В центре сюжета мелодрамы Сергея Бодрова-старшего молодой человек по имени Илья. У него проблема, которая мешает ему во всех сферах жизни – заикание. Из-за него Илья не может нормально общаться с ребенком, построить личную жизнь, работе недуг тоже не помогает. Отчаявшись хоть как-то справиться с болезнью, молодой человек записывается на прием к доктору Черкасовой, о которой ее пациенты говорят, что она настоящий профи своего дела и чуть ли не волшебница. Там Илья находит новых друзей и встречает девушку Веру, в которую влюбляется без оглядки. Но против этих отношений доктор Черкасова, которой нравится Илья. Она сама намерена завоевать пациента.
В опустевшей деревне Валерьяновка на окраине блокадного Ленинграда зимой 1943 года остаются только три человека: мать и трое детей (Санька, Егор и Маша). Мать слишком ослабла, поэтому поисками еды приходится заниматься старшему сыну Саньке. Однажды он берет с собой брата и вместе они отправляются в лес в поисках хоть какой-то пищи. Но вместо еды мальчики на месте боя находят большую овчарку Собака едва жива и Санька, увидевший в ней шанс спасти семью от голода, решает забрать ее с собой. Но метель мешает мальчикам вернуться в дом, они остаются на ночь в сарае. Ночью собака приходит в себя и отогревает едва не замерзшего Егора. На шее спасительницы мальчик обнаруживает жетон батальона собак, которые помогают искать мины. Перед мальчиками встает непростая задача: спасти семью от голода или оставить в живых собаку.