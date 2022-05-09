Что смотреть в кино с 12 мая

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Флешбэк" Кадр из фильма "Флешбэк"

"Флешбэк"

Видео дня

В центре сюжета профессиональный киллер Алекс Льюис, который отказался от задания, не желая поступиться своими принципами, и из-за этого сам попал в непростую ситуацию. Теперь он мишень и для криминального авторитета, и для ФБР. И ко всему прочему Алекс страдает потерей памяти, что совсем не способствует разрешению проблемы.

"Заклятье: Спуск к дьяволу"

В подвале нового загородного дома Киры Вудс исчезает ее дочь. Припомнив странные обстоятельства исчезновения девочки, Кира вскоре понимает, что домом овладела таинственная сущность. Женщине придется противостоять древней и могущественной силе, чтобы та не завладела душами членов ее семьи.

"Дышите свободно"

В центре сюжета мелодрамы Сергея Бодрова-старшего молодой человек по имени Илья. У него проблема, которая мешает ему во всех сферах жизни – заикание. Из-за него Илья не может нормально общаться с ребенком, построить личную жизнь, работе недуг тоже не помогает. Отчаявшись хоть как-то справиться с болезнью, молодой человек записывается на прием к доктору Черкасовой, о которой ее пациенты говорят, что она настоящий профи своего дела и чуть ли не волшебница. Там Илья находит новых друзей и встречает девушку Веру, в которую влюбляется без оглядки. Но против этих отношений доктор Черкасова, которой нравится Илья. Она сама намерена завоевать пациента.

"Африка"