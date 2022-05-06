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2 часа назад

Режиссер «Отряда самоубийц» снимет фильм с Джейсоном Стэйтемом

Даша Краснова

Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр снимет боевик под названием «Пчеловод». Главную роль в фильме исполнит Джейсон Стэйтем. Об этом сообщает Deadline.

Режиссер «Отряда самоубийц» снимет фильм с Джейсоном Стэйтемом
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Фильм в жанре остросюжетного триллера расскажет о пути человека, одержимого жаждой мести. При этом главный герой будет «глубоко погружен в тему пчеловодства».

Сценарий написал Курт Уиммер («Эквилибриум», «Законопослушный гражданин»). Студия Miramax, которая займется производством фильма, заплатила за сценарий не менее $2 млн. А сам Стэйтем выступит в качестве продюсера нового фильма.

Съемки начнутся осенью.

До этого мы рассказывали, что индийский боевик RRR обошел «Бэтмена» в прокате.

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