Режиссер «Отряда самоубийц» снимет фильм с Джейсоном Стэйтемом

Режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр снимет боевик под названием «Пчеловод». Главную роль в фильме исполнит Джейсон Стэйтем. Об этом сообщает Deadline.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Фильм в жанре остросюжетного триллера расскажет о пути человека, одержимого жаждой мести. При этом главный герой будет «глубоко погружен в тему пчеловодства».

Сценарий написал Курт Уиммер («Эквилибриум», «Законопослушный гражданин»). Студия Miramax, которая займется производством фильма, заплатила за сценарий не менее $2 млн. А сам Стэйтем выступит в качестве продюсера нового фильма.

Съемки начнутся осенью.