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58 минут назад

Подборка культовых военных фильмов

Курская правда

В преддверии Дня Победы подобрали несколько фильмов о Второй мировой. Они сняты в разные годы в разных странах: честно, правдоподобно и зрелищно. Главное в них – люди и то, что с ними сделала война. Кстати, создать подборку было несложно, ведь военных картин снято грандиозное количество.

Подборка культовых военных фильмов
Фото: курская правдакурская правда

«Судьба человека» (12+)

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Кинокритики называют эту картину лучшей из тех, что сняты Бондарчуком. Это история о том, как разруха, фронт, потеря дома и концлагерь не разрушают русского солдата, а только укрепляют в нём всё человечное, что он проносит сквозь войну в своей душе, сохраняя при этом способность любить. Не будем спойлерить, но финальный эпизод про беспризорного малыша считается одним из самых незабываемых в отечественном кинематографе.
  • Год: 1959.
  • Страна: СССР.
  • Режиссёр: Сергей Бондарчук.

«А зори здесь тихие» (12+)

Вечная классика, созданная по книге Бориса Васильева. Главный советский фильм к 9 Мая. Русское, душевное кино с достаточно тяжёлым сюжетом. Режиссёр показывает фатальную встречу неопытных девушек-зенитчиц Красной армии с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви и семейном тепле, но до конца выстояли неравный бой, выполнив воинский долг.

«Летят журавли» (12+)

Красивая и эмоциональная картина о судьбах молодых горожан, в чей дом в самый неподходящий момент ворвалась война. В центре сюжета – история двух влюблённых, которых безжалостно разлучает испытание длиной в четыре года. К сожалению, не все смогут его вынести с честью.

«В бой идут одни «старики» (12+)

Сценарий этого фильма создавался по реальным воспоминаниям ветеранов. Его «старикам» было не больше 20, и в бой их, по возможности, не пускали. Ребятам ещё многое предстояло испытать: радость первой победы, жар боёв, первую любовь и тяжёлую утрату. Но настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» каждый из них бросится к своему самолёту. Жанр картины – драма-комедия.

«Мы из будущего» (16+)

Особенность этой картины в том, что действие разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны. Главные герои – четверо «чёрных следопытов», которые ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать все находки. Но однажды на месте раскопок происходит что-то странное: в найденных солдатских книжках обнаруживаются фотографии самих «следопытов». В ленте присутствуют нотки фантастики, но они не делают фильм менее реалистичным.
Фильмы,Следопыт,Судьба человека,Летят журавли,А зори здесь тихие,Борис Васильев,Леонид Быков,Михаил Калатозов,Андрей Малюков,Станислав Ростоцкий,Сергей Бондарчук,
18+
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