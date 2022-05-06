Подборка культовых военных фильмов

В преддверии Дня Победы подобрали несколько фильмов о Второй мировой. Они сняты в разные годы в разных странах: честно, правдоподобно и зрелищно. Главное в них – люди и то, что с ними сделала война. Кстати, создать подборку было несложно, ведь военных картин снято грандиозное количество.
Красивая и эмоциональная картина о судьбах молодых горожан, в чей дом в самый неподходящий момент ворвалась война. В центре сюжета – история двух влюблённых, которых безжалостно разлучает испытание длиной в четыре года. К сожалению, не все смогут его вынести с честью.