Подборка культовых военных фильмов

Особенность этой картины в том, что действие разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны. Главные герои – четверо «чёрных следопытов», которые ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать все находки. Но однажды на месте раскопок происходит что-то странное: в найденных солдатских книжках обнаруживаются фотографии самих «следопытов». В ленте присутствуют нотки фантастики, но они не делают фильм менее реалистичным.