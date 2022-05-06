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2 часа назад

Съемки фильма об Эйзенштейне пройдут в Москве и Петербурге

Парламентская газета

Съемки фильма о величайшем русском режиссере начала XX века Сергее Эйзенштейне пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в начале лета. Об этом Infox рассказала креативный продюсер и автор проекта Елизавета Манько.

Съемки фильма об Эйзенштейне пройдут в Москве и Петербурге
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По ее словам, рабочее название киноленты — «Броненосец», она станет первой в цикле фильмов, объединенных проектов «Мир Эйзенштейна». В картине зритель увидит становление Эйзенштейна, путь к особому виду монтажа и неповторимому языку киноведческого жанра. На Западе его часто критиковали за смелые высказывания, однако он продолжал работу над изучением новых технических возможностей камер.

«Именно опыты Эйзенштейна в монтаже, так называемый «Монтаж аттракционов», стали символом новой эпохи Голливуда. Его сотрудничество с Walt Disney повлекло за собой изменение формата анимации и, как следствие, начало нового витка популярности знаменитого мультипликационного мышонка»,

— пояснила Манько.

Она добавила, что над сценарием работали ведущие эксперты-киноведы. Летние съемки «Броненосца» в двух указанных городах состоятся как в исторических интерьерах, так и в специально созданных декорациях.

Фильмы,Сергей Эйзенштейн,Walt Disney,
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