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1 час назад

Названы самые популярные фильмы апреля в Рунете

Свободная пресса

«Бэтмен» Мэтта Ривза стал самым популярным пиратским фильмом в Рунете в апреле 2022 года, согласно исследованию Group-IB. Официальный прокат «Бэтмена» отменили после решения компании Warner Bros. приостановить показ своих премьер в России.

Названы самые популярные фильмы апреля в Рунете
Фото: Кадр из фильма "Бэтмен"Кадр из фильма "Бэтмен"

Второе место в топе портала «Бюллетень кинопрокатчика» стала «Смерть на Ниле», которая успела выйти в прокат в РФ в феврале, но с 7 апреля покинула Россию с другими картинами компании Disney. На третьем месте фильм-катастрофа Роланда Эммериха «Падение луны».

В десятку также попали фильмы «Бычара», «Костюм», «Наёмник», «Боги хэви-метала», «Первый встречный», «Утраченные иллюзии» и «Скорая».

В апреле сообщалось, что кинопрокат в России и СНГ возглавил российский фильм «Первый Оскар».

Фильмы,Наемник,Бэтмен,Мэтт Ривз,Walt Disney,
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