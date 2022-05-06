В "Созмультфильме" назвали отличия российской и зарубежной анимации

Гендиректор "Созмультфильма" назвал отличия российской и зарубежной анимации. Голливудские студии, в отличие от российских, снимают проекты для максимально широкой аудитории.

Производство анимации — процесс трудоемкий и обусловленный множеством факторов. Один из них — возраст аудитории. В России создается мало анимационных лент для семейного просмотра, в отличие от Голливуда. Механизмы производства совершенствовались много лет, в соответствии с ними формировался рынок.

"Самая большая аудитория кинотеатров – люди от 15 до 35 лет — возраст, с которым российские аниматоры пока еще не умеют коммуницировать, а когда научатся, все равно еще какое-то время не смогут позволить себе голливудских бюджетов",

— объясняет генеральный директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев корреспонденту Peopletalk.