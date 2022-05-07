Главного героя комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» поместили в мир РПГ-игры Elden Ring. Шурик сразился с сюжетным боссом, сбежал из темницы и гулял по опушкам фэнтези-вселенной. Ролик выложил на Youtube пользователь Батлтоадс Инкорпорейтед. Видео набрало 4, 6 тысяч лайков.

Пользователи оценили качественную работу. Подписчики представили, как бы вел себя герой, если бы действительно попал в фэнтези-мир.

«Я прям представляю, как шурик отхватит 100+ раз от Малении говорит ей: „будьте добры помедленней, я пью эстус“»;

«Заходя на арену боя с Маленией где-то отдаленно звучат слова -„студентка, комсомолка, спортсменка, наконец она просто красавица!“»;

«Новые приключения Шурика»;

«я б посмотрела полноценный фильм»;

«Тот эпичный момент когда советская классика встречается с современной».

Elden Ring — компьютерная игра в жанре action/RPG с открытым миром. Руководителем разработки является Хидэтака Миядзаки, сценаристом и консультантом — писатель Джордж Мартин, известный по циклу книг «Песнь Льда и Пламени».