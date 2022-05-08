Фильмы с Джонни Деппом, которые вы могли не видеть

Несмотря на скандальные судебные разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд, разрывы контрактов с кинокомпаниями, Джонни Депп остается одним из самых любимых актеров у зрителей. На широкую аудиторию артист стал известен благодаря таким фильмам, как "Пираты Карибского моря", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эдвард руки-ножницы" и многим другим. Однако фильмография Джонни Деппа гораздо обширнее. "Рамблер" расскажет о трех кинолентах знаменитого актера, которые вы могли не видеть.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

"Плакса"

Действие фильма разворачивается в Балтиморе в середине 1950-х годов. По сюжету, девушка-отличница Эллисон влюбляется в свою полную противоположность — бунтаря-рокера Уэйда по прозвищу Плакса, роль которого и исполнил Джонни Депп. Отношения молодой пары усложняет тот факт, что они принадлежат разным классам общества.

Именно после этой картины Джонни Деппа заметил режиссер Тим Бертон, благодаря которому зрители увидели их совместную работу в фильмах "Сонная лощина", Эдвард руки-ножницы, "Чарли и шоколадная фабрика" и многие другие.

"Эд Вуд"

Этот фильм также состоялся благодаря Тиму Бертону. Картина рассказывает о самом плохом режиссере Голливуда — Эдварде Вуде. По сюжету, он встречает когда-то очень известного актера и снимает с его участием несколько фильмов, которые не нравятся никому. Однако, несмотря на это, Эдвард Вуд кажется счастливым, ведь у него есть творческая свобода, которая так необходима любому художнику.

"Донни Браско"