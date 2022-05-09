Самые громкие скандалы на премии "Оскар"

Часто зрителям кажется, что голливудские звезды – избранники судьбы, и в их безоблачном мире не может быть казусов и неприятностей. Но это не так! За 92 года существования премии «Оскар» скандалов было столько, что в эту подборку поместятся далеко не все. Вот лишь самые громкие из них.

Роман Полански. Скандал с изнасилованием

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В 2003 году фильму «Пианист» был присвоен «Оскар». Мало кто знает, но Роман Полански был осуждён за изнасилование и скрывался от своего приговора в течение 30 лет.

В 2009 году режиссёр находился под домашний арестом в Швейцарии. Власти США добивались его экстрадиции, но безуспешно. Полански не присутствовал на церемонии из-за скандала. Невзирая на все проблемы, фильм выиграл несколько номинаций и Роман получил награду за лучшую режиссуру.

Странное поведение Анджелины Джоли и ее брата Джэймса Хэвена

В 2000 году Анджелина Джоли победила в номинации «Лучшая актриса». Услышав об этом, Джоли встала и поцеловала своего брата. Обычно братья и сестры «чмокают» друг друга в щеку, но это было что-то большее. Поступок Анджелины изумил окружающих. В прессе поднялась большая шумиха. Репортёры до сих пор не смогли найти ответ на вопрос, что же это было.

Хэтти Макдэниел и проблемы афроамериканцев "Оскар"

В первой половине XX века в США все еще не было равенства людей разных цветов кожи. Темнокожих актёров не звали даже на вручение премии «Оскар».

В 1940 году кинокритики удостоили награды Хэтти Макдэниел за прекрасную роль второго плана в кинофильме "Унесённые ветром". Актрису пригласили на церемонию, но ей пришлось занять место в галерее, чтобы избежать косых взглядов и критики. К слову, остальная съёмочная группа сидела за столиком. Из-за такого нелепого расположения актрисе пришлось протискиваться между рядами гостей.

Хэтти все же забрала свою награду. Эта победа навсегда отпечаталась в истории премии Оскар.

Активистка вышла на сцену в наряде коренных американцев Марлона Брандо

Известный актер никогда не отличался хорошим поведением и всегда совершал эксцентричные поступки. Например, менял любовниц как перчатки и постоянно опаздывал на съёмочную площадку. Однако на все это закрывали глаза, так как Марлон был невероятно талантлив.

Однажды Брандо выиграл в номинации «Лучший актёр» за исполнение роли в фильме «Крестный отец». В этот момент на сцену вместо актера поднялась девушка в индийском наряде по имени Саша Ингрид. Она забрала статуэтку и произнесла: «Марлон сожалеет, что не может быть здесь, но он отказывается от награды из-за ужасного обращения с коренными американцами в соединённых Штатах».

Забавный факт: сам актер никогда не интересовался проблемой коренных индейцев и не поднимал эти темы при жизни.

Голый мужчина пробежал позади ведущего

Самый большой скандал произошёл в 1974 году во время вручения 46 премии Оскар. Актёр Дэвид Нивен, как обычно, начал произносить вступительную речь. Он хотел пригласить на сцену Элизабет Тейлор, чтобы объявить остальных победителей, но тут в зале раздался дикий смех – все зрители просто катались по полу.

Дэвид Нивен не мог понять, что происходит. Ведущий сначала подумал, что зрители смеются над ним, но когда обернулся, увидел голого мужчину, который бегал по сцене. Зрители продолжали смеяться, а ведущий растерянно смотрел по сторонам, однако потом он собрался и продолжил речь.

Зрителей мучил вопрос – кто же этот таинственный голый человек, который шокировал всех. Его личность выяснили это достаточно быстро: человеком без штанов оказался известный защитник прав гомосексуалистов, художник и фотограф Роберт Опел. Таким эксцентричным выступлением он хотел повлиять на мировоззрение скучного закоренелого общества.

Оскар остался без ведущего

За пару месяцев до церемонии награждения Оскар американская киноакадемия позвала комика Кевина Харта провести Оскар 2019. Мужчина согласился.

Сначала все было по плану, но потом всплыли старые записи комика в Twitter. Кинокритикам пришлось снять актёра с церемонии награждения и провести «Оскар» на автопилоте. Однако эта идея оказалась неудачной, и все согласились, что церемония Оскар в 2019 году была самой отвратительной в истории.