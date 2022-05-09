7 советских мультфильмов о Великой Отечественной войне

9 мая 2022 года — 77 лет с момента великой победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник действительно со слезами на глазах, которые не стоит проливать долго. Важно помнить и ценить подвиги предков, как маленькие, так и большие. В нашей подборке вы найдете 7 короткометражных советских мультфильмов военной тематики. Грустные и светлые, с разговорами или лишь с музыкой — все они так или иначе передают настроение давно ушедших дней, в которые полезно оглядываться не только в знаменательные даты.

«Солдатская сказка»

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Год выхода: 1983

О чем: повествование частично ведётся от лица жука-рогоносца, наслаждающегося свободой после долгого пребывания в спичечном коробке. После освобождения он разминает лапы и удивляется странной грозе — на деле вражескому обстрелу. Солдаты переговариваются о столь малой потере. Оказывается, уползший жук это беда, ведь дело не в его пользе, а в памяти. Такой необычный подарок солдату сделал сын.

«Солдатская лампа»

Год выхода: 1984

О чем: взгляд на память о войне глазами октябрёнка, готовящегося к празднованию 9-го мая. В школу ему предстоит принести что-то памятное с войны, в которой участвовал его дед. Для этого герой отправляется к бабушке, от которой получает интересный рассказ и памятный сувенир о погибшем родственнике.

«Скрипка пионера»

Год выхода: 1971

О чем: мальчик играет на скрипке. Начинается обстрел его дома. Мальчик хватает скрипку и пытается спастись. Встреченный им фашист издевается над ребёнком, но как будто даёт ему шанс спастись. Мальчик играет пролетарский гимн «Интернационал», чем определяет свою судьбу.

«Салют»

Год выхода: 1975

О чем: мальчик и его отец находятся у окна в ожидании салюта. Разглядывая прохожих, малыш спрашивает, была ли у дедушки борода. Чем дальше заходит ожидание, тем больше узнают зрители. Мальчик же разбирается в значении слова «погиб». Финал — долгожданная игра красок в темных небесах.

«Партизанская снегурочка»

Год выхода: 1981

О чем: война, в тишине дома, находящегося в глухом посёлке, затаились дед и его внучка. Пока дед шьёт тёплую накидку, девочка подкрепляется перед дорогой и смотрит на мгновенно меняющийся семейный потрет. Ее родители партизаны, бабушка погибла. У маленькой и хиленькой девочки есть задание — она собирается нести весть партизанам через заснеженный лес, наполненный животными, врагами и сказочными героями.

«Приключения красных галстуков»

Год выхода: 1971

О чем: начинающийся карикатурно мультфильм на деле показывает оккупацию фашистами маленького города. Устраиваясь на новом месте, они не подозревают о боевом духе трех младших школьников. Те намереваются любым путем изгнать врага из родных просторов. Помогают героям бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии.

«Василек»

Год выхода: 1973